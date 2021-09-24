РБК: власти разработают новый механизм регулирования цен на продукты

Министерство промышленности и торговли России планирует создать прямые контракты между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен, пишет РБК.

Издание сообщает, что такая инициатива была предложена на совещании у замминистра Виктора Евтухова. По данным источников РБК, в ходе совещания представители ритейлеров связали повышение цен с тендерами, из-за которых поставщики не могут предложить более низкую цены. В ответ на это Евтухов предложил отказаться от тендеров и перейти на прямые контракты.

Действующая редакция закона о торговле не регулирует формат процедуры закупок для сетей, отмечают в издании.

В Минпромторге отказались комментировать данную информацию.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждения руководству торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за завышения цен на продукты питания в Московской области.