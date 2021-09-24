Цена Brent достигла трехлетнего максимума

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла до $77,5 за баррель, следует из данных биржи ICE.

Она выросла по состоянию на 7:59 мск, достигнув максимума с октября 2018 года.

Также дорожает нефть WTI: на 8:06 мск она торгуется на уровне $73,4.

На рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Trading Economics.

Также трейдеры наблюдают за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида» и с дефицитом поставок природного газа, в частности в Европе.

Ранее аналитики дали «Газете.ру» прогноз по ценам на нефть после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи. С октября они повысят уровень нефтедобычи еще на 400 баррелей в сутки.