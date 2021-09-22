В ЦБ предложили ограничить размер переплаты по кредитам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала законодателей ужесточить порядок расчета полной стоимости кредита (ПСК) по всем видам ссуд. Об этом сообщает РБК.

«Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми накрученными опциями, с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты. Для этого нужны изменения в законодательство, и мы просим здесь вашей поддержки», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что с 2019 года в России действуют правила выдачи кредитов с учетом показателя долговой нагрузки заемщика, которые не дают банкам возможность работать со слишком закредитованными клиентами.

По словам Набиуллиной, введение новых ограничений банки воспринимают как «игру в кошки-мышки» и зачастую включают цену навязанных продуктов в стоимость кредита, что сулит переплатами для граждан.

Ранее стало известно, что Банк России считает необходимым усилить контроль за пополнением карт через банкоматы.

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