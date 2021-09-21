Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минфин ожидает получить за три года 546 млрд рублей допналогов от металлургов 23:05
Неизвестный взял в заложники двух человек в Германии 22:59
Китай направит 2 млрд доз вакцин от COVID-19 другим странам до конца года 22:57
«Ну и дурак»: Уткин оценил отказ Дзюбы от вызова в сборную России 22:49
Полицейские задержали в московском метро «Человека-паука» 22:44
Старейший профессор факультета психологии МГУ скончалась на 103-м году жизни 22:35
Криминалист выявил странности в деле пропавшей блогерши Гэбби Петито 22:32
Путин назначил нового постоянного представителя России при ОДКБ 22:32
Карпин объяснил, что нужно делать Агаларову, чтобы попасть в окончательный список... 22:32
Мишустин одобрил выплаты семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Перми 22:24

Шаурма в России подорожала на 8% в 2021 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Шаурма в России с начала года подорожала на 8%, ее средняя цена составляет 166 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Эвотор», проанализировавшей чеки малого и среднего бизнеса.

«Средняя цена на шаурму (включая чеки с наименованием «шаверма») в России составила в сентябре 166 рублей, за год она подорожала на 8%», —заявили в компании.

Там отметили, что при этом, в Москве шаурма дешевле на 11 рублей (183 рубля за блюдо), чем в Санкт-Петербурге (183 рубля). Самую дорогую порцию шаурмы зафиксировали в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль), самую дешевую – в Марий Эл (126 рублей).

В компании отметили, что наименование «шаверма» использует только 16% точек продаж в России. Средняя цена шавермы выше шаурмы – 182 рубля против 162 рублей за порцию.

Ранее в Москве продавца шаурмы Руслана Рустамова взяла в заложники владелица заведения после того, как ее оштрафовали за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом.

Рустамов попался без маски на рабочем месте. За это хозяйку заведения оштрафовали на 300 тыс. рублей, и она захотела взыскать деньги с сотрудника. У Рустамова не было данной суммы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В Чечне даже нет такого слова»
Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев
«Лучше быть на ее стороне, чем получать»
Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки
«Настоящая продажа родины»: гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро
Игрокам сборной России по гандболу грозит до пяти лет заключения за мошенничество
СК проверит действия педагога, не ставшего прерывать лекцию при нападении на пермский вуз
Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
Карпин прояснил ситуацию с отказом Дзюбы от вызова в сборную России
Партия «Единая Россия» получит 324 места в новом созыве Госдумы
Новости и материалы
Минфин ожидает получить за три года 546 млрд рублей допналогов от металлургов
Неизвестный взял в заложники двух человек в Германии
Китай направит 2 млрд доз вакцин от COVID-19 другим странам до конца года
«Ну и дурак»: Уткин оценил отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Полицейские задержали в московском метро «Человека-паука»
Старейший профессор факультета психологии МГУ скончалась на 103-м году жизни
Криминалист выявил странности в деле пропавшей блогерши Гэбби Петито
Путин назначил нового постоянного представителя России при ОДКБ
Карпин объяснил, что нужно делать Агаларову, чтобы попасть в окончательный список сборной
Мишустин одобрил выплаты семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Перми
Зеленский намерен обсудить с генсеком ООН участие организации в «Крымской платформе»
Путин назначил заместителем министра юстиции Вуколова
Путин отстранил от должности первого заместителя генпрокурора
В ФБР заявили, что «Аль-Каида*» и ИГ* все еще намереваются совершить масштабные атаки в США
Глава Минфина рассказал про компании, которых коснется повышение налога на прибыль
Тихонов предложил «Зениту» гнать Дзюбу из клуба поганой метлой за отказ играть в сборной
NASA создаст два новых директората в рамках реорганизации своей пилотируемой программы
Карпин о дерби ЦСКА — «Спартак»: игра была равна…
Все новости
Сколько российских граждан самостоятельно копят на пенсию
Зампред ЦБ предложил россиянам самим формировать финансовый капитал до пенсии
Проклятье черной куртки: почему российские мужчины скучно одеваются
Что носить этой зимой мужчинам
«Улик собрано достаточно». Скотленд-Ярд назвал третьего отравителя Скрипалей
В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
QQ-Tencent: Россия нацелила ракеты на 14 столиц стран НАТО
Европа заступилась за Францию в споре с США. Воспользуется ли этим Россия
В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США
Вашингтон готовится к битве в космосе. Чем ответит Москва
Какое оружие смогут применять Россия и США в случае «космической войны»
Московский рулевой: 85 лет со дня рождения Юрия Лужкова
«Гениальный ход Дутерте»: зачем боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты
Как Родриго Дутерте планирует сохранить власть на Филиппинах
«АвтоВАЗ» добрался до Средней Азии
В Узбекистане начался выпуск автомобилей Lada
«Перестаньте отращивать бороды, чтобы быть похожими на Бориса Вишневского»
«Зеленая альтернатива» и «Яблоко» отказались объединяться с партией «Зеленые»
«Люди живут химерами революций». Мятежники в Судане пытались свергнуть власть
В Судане задержали более 20 военных, подозреваемых в попытке переворота
Что делать с яблоками, если их много
Повара рассказали, на что потратить яблочные запасы
Заключенных предложили водить в театры. К чему это приведет
В профсоюзе полиции рассказали о рисках посещения осужденными культурных мероприятий
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях