Шаурма в России подорожала на 8% в 2021 году

Шаурма в России с начала года подорожала на 8%, ее средняя цена составляет 166 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Эвотор», проанализировавшей чеки малого и среднего бизнеса.

«Средняя цена на шаурму (включая чеки с наименованием «шаверма») в России составила в сентябре 166 рублей, за год она подорожала на 8%», —заявили в компании.

Там отметили, что при этом, в Москве шаурма дешевле на 11 рублей (183 рубля за блюдо), чем в Санкт-Петербурге (183 рубля). Самую дорогую порцию шаурмы зафиксировали в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль), самую дешевую – в Марий Эл (126 рублей).

В компании отметили, что наименование «шаверма» использует только 16% точек продаж в России. Средняя цена шавермы выше шаурмы – 182 рубля против 162 рублей за порцию.

Ранее в Москве продавца шаурмы Руслана Рустамова взяла в заложники владелица заведения после того, как ее оштрафовали за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом.

Рустамов попался без маски на рабочем месте. За это хозяйку заведения оштрафовали на 300 тыс. рублей, и она захотела взыскать деньги с сотрудника. У Рустамова не было данной суммы.