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Польшу оштрафовали на €500 тыс. в сутки за работающую шахту

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Сергей Карпухин/Reuters

Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере €500 тыс., пока не прекратится добыча угля на шахте «Туров», говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

С просьбой остановить работу шахты в суд обратилась Чехия в конце февраля 2021 года. Конфликт между ней и Польшей из-за «Турова» длится уже несколько лет. По мнению официальной Праги, работа шахты наносит экологический вред стране. Шахта расположена на юго-западе Польши, поблизости от границ с Чехией и Германией.

Польские власти в свою очередь заявили, что не будут выполнять это требование, а также не собираются останавливать работу шахты, так как это угрожает национальной энергетической безопасности страны.

«Никакие решения суда ЕС не могут вторгаться в вопросы, связанные с основами безопасности стран-членов», — говорится в заявлении правительства Польши, его приводит РИА «Новости».

Власти Польши ранее заявляли, что на шахту «Туров» приходится 4-7% производства электроэнергии в стране. Закрытие рудника стало бы причиной увольнения 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике значительный ущерб.

И в Польше, и в Чехии утверждают, что пытались решить проблему до суда, но не смогли наладить контакт. Варшава в то же время не только не хочет закрывать, но даже планирует расширить шахту.

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