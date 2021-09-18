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Россияне назвали причины, по которым отказываются от офферов

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В этом году россияне в полтора раза чаще отказывались от предложений о приеме на работу, пишут «Известия» со ссылкой на исследование кадровой компании UTEAM.

Самая частая причиной отказов (49%) — уровень предлагаемой зарплаты. Специалисты считают, что работодатели еще не успели «перестроиться» после острой фазы пандемии.

«Некоторые компании продолжают держать зарплатное предложение на уровне весны–лета прошлого года, когда на рынке было довольно много свободных кандидатов, но сейчас всё изменилось... некоторые продолжают относиться к подбору так, словно конкуренция среди соискателей до сих пор очень высокая, пытаясь нанять за 60 тыс. рублей человека, который на рынке объективно стоит 100 тыс. рублей», — заявила старший консультант UTEAM Ольга Сапожникова.

При этом, спрос на новых работников растет, отмечает издание. По данным Росстата, на конец июля потребность кадрах, заявленная в органы службы занятости, составила 2,2 млн человек. Это на 35% больше, чем в июле прошлого года.

Еще 45% опрошенных заявили, что для них важна репутация работодателя. Кандидаты внутри отрасли общаются тесно, и слухи о работодателях расходятся быстро. Порой «осадок» остается, даже если проблемы у компании были давно. По данным портала hh.ru, основная часть соискателей проверяет информацию о работодателе — более половины ориентируются на отзывы сотрудников в интернете, чуть больше трети — проверяет сведения на сайте ФНС.

Третья причина отказов соискателей, по данным исследования — отталкивающую личность руководителя или собственника компании. Утоняется, что такое впечатление формируется из ранее имеющихся данных, либо соискателя отталкивает поведение работодателя непосредственно на собеседовании.

На четвертом месте среди причин отказа — посредственные задачи и/или отсутствие перспектив карьерного роста, на пятом — неготовность работодателя

Ранее россияне рассказали, сколько им нужно денег для нормальной жизни.

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