В МВД предложили вносить в «черный список» за передачу банковских карт третьим лицам

Российский банкам следует ввести ответственность для клиентов за передачу банковских карт третьим лицам. Об этом в ходе международного банковского форума «Банки России — XXI век» заявил замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев, сообщает РИА «Новости».

По его словам, банкам необходимо в договоре об оформлении карты прописывать ответственность для тех, кто передает карты третьим лицам. Например, пригрозить вносить таких людей в «черный список» кредитной организации.

Горкавцев подчеркнул, что ответственность за передачу своих карт другим людям можно установить также административную.

«Здесь можно обсуждать эту ситуацию вплоть до административной ответственности и так далее, поэтому давайте здесь общаться с представителями Центробанка, Минфина, Минюста и так далее по этой тематике», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2022 году несколько российских банков планируют внедрить у себя функцию, позволяющую снимать деньги в банкомате с чужой карты по QR-коду.