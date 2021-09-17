ЦБ распространит антиотмывочную платформу на физлиц

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал о планах распространить контроль за соблюдением антиотмывочного законодательства на физических лиц. Об этом сообщает РБК.

«Конечно, после того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — рассказал Ясинский.

По его словам, это может произойти уже через год-полтора, после того как уберут все шероховатости функционирования платформы.

О планах ЦБ по внедрению единой антиотмывочной платформы стало известно в 2019 году.

Банк России намерен создать единую базу компьютеров и смартфонов, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные денежные операции. По мнению ЦБ, такая мера поможет бороться с отмыванием доходов.

Закон о принципах работы платформы внесли в Госдуму в 2020 году. Полноценный запуск системы планируется в 2022 году.