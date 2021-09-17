Глава Uniper назвал идеальным срок завершения «Северного потока»

Глава энергетической компании Uniper высказался о завершении строительства «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы поздравить компанию «Газпром» и Nord Stream 2 AG с завершением «Северного потока — 2». Это, безусловно, замечательные новости, и я искренне поздравляю всех участников. Технически проект завершен, и, если позволите, хотел бы добавить, что время завершения выбрано просто идеально», — сказал он.

По его словам, газопровод выступает важнейшим источником поставок газа в Европу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что все работы по строительству трубы со стороны России завершены, в настоящее время идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора.

Министр добавил, что процесс небыстрый, ориентировочно разрешения будут получены в начале 2022 года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.