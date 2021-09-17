Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что снижение ключевой ставки в ближайшее время очень маловероятно. Об этом пишет ТАСС.

«Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам», — сказала она.

Набиуллина также рассказала, что банкам в период пандемии удалось избежать потерь и сохранить прибыль.

«В этом году, благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы, прибыль банков будет рекордной», — заявила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку.

Оценивая будущие темпы инфляции, аналитики в основном выразили негативные ожидания на конец сентября. Подавляющее большинство собеседников «Газеты.Ru» склоняется к тому, что она достигнет уровня в 7%. Но уже в ноябре они ожидают замедления роста цен, которое продлится до конца года. Самые позитивные прогнозы к началу нового года сходятся на показателе ниже 6% («БКС» — 5,8% г/г, «Открытие» — 5,7-5,8% г/г, «Юникредит» — ниже 6% г/г).