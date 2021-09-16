В ЦБ России рассказали о росте закредитованности граждан

Глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова Центрального банка России заявила, что доля кредитов, выданных заемщиками с высокой долговой нагрузкой, достигла показателя в 30%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ежемесячно следим за ситуацией. Пока видим, что темпы роста остаются высокими - порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы. Также наблюдается, что в России растет доля кредитов с высоким ПДН 80+ (соотношение платежей по кредитам к доходам превышает 80%) она у нас на уровне 30%», — подчеркнула Данилова.

Она отметила, что сейчас ЦБ наблюдает рост закредитованности населения. Это говорит о том, что существуют риски, которые необходимо «гасить».

Ранее в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что за последний год средний показатель долговой нагрузки (ПДН, соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам и доходов заемщика) вырос до 25,6%. Это на 2,36 п.п. больше, чем было год назад — 23,27%. Это произошло на фоне пандемии и сокращения доходов граждан.