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Аналитик назвала основную осеннюю угрозу для рубля

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Андрей Иглов/РИА «Новости»

Одной из главных угроз для российской валюты остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

По ее словам, среди потенциальных угроз для всех рисковых активов — возможная новая волна пандемии COVID-19 в связи с похолоданием в Северном полушарии.

Эксперт предположила, что рубль может испытать на себе давление, если ФРС приступит к сворачиванию программы поддержки QE (Quantitative easing — «количественное смягчение») быстрее, чем этого ждут аналитики. При таком раскладе можно ожидать укрепления доллара США и ослабления условно рисковых валют.

«Поддержать» рубль может оказать проводимый ЦБ курс на ужесточение денежно-кредитной политики, заявила Зайцева.

«На наш взгляд, в ближайшие месяцы курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 72–74 рублей за доллар, а курс EUR/RUB — в диапазоне 85,5–87,5 рублей за евро», — считает Зайцева.

Ранее стало известно, что курс евро обновил годовой минимум.

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