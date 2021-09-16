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Российские авиакомпании начали повышать зарплату пилотам

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Несколько перевозчиков повысили заработную плату летчикам, в ближайшее время их примеру последуют еще несколько компаний. Об этом пишут «Известия».

По данным источников издания, в Nordwind оклад пилотов уже вырос — командирам Airbus A330 и Boeing 777 за 90 часов налета стали выплачивать более 540 тыс. рублей, вторым пилотам — более 400 тыс. рублей.

«Аэрофлот» планирует провести двухэтапное повышение зарплаты летчиков уже в ноябре — возможен рост зарплат на 20–25%.

В авиакомпании «Россия» заявили, что зарплата пилотов в ближайшее время «выйдет на допандемийный уровень». В S7 заработок летчиков вернут начнут возвращать на допандемийный уровень с 1 ноября. Пресс-служба S7 Group подтвердила, что изменения в оплате труда пилотам действительна обсуждаются. Там отметили, что с октября также могут повысить зарплату и бортпроводникам.

В Red Wings считают, что их уровень зарплаты конкурентоспособный. По словам источника в авиакомпании, командир SSJ 100 за месячный налет в 70 часов получает порядка 400 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что россияне заинтересовались билетами за рубеж после открытия авиасообщения.

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