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В ЕС призвали улучшить отношения с Россией

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Европейскому союзу (ЕС) необходимо возродить партнерство с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, его слова приводит РИА «Новости».

«Я бы хотел обновить партнерство с Россией, но сейчас в нынешних обстоятельствах это трудно представить. Мы должны реалистично оценивать весь комплекс отношений с РФ», — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента.

По его словам, согласно докладу, который представили евродепутаты, отношения с Россией находятся на самом низком уровне.

«Причиной этого стали политические решения, которые принимала Россия. Диалог становится сложным», — отметил Боррель.

Кроме того, он добавил, что необходимо провести дипломатическую работу, чтобы отношения с РФ стали менее конфликтными и более предсказуемыми.

«Россия остается нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас. Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения», — подчеркнул глава евродипломатии.

Ранее сообщалось, что 14 сентября стоимость газа в Европе побила очередной рекорд и превысила $800 за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах. На стоимость также влияет нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2».

В начале августа 2021 года «Газпром» снизил объемы закачки газа в крупнейшие хранилища Европы. Транзит упал в резервуары Австрии, Германии и Нидерландов.

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