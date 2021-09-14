Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минздрав назвал пять правил приема антибиотиков 02:49
Экс-игрок «Спартака» назвал причину нестабильной игры красно-белых 02:32
Знакомый Заремы Салихой — главный претендент на пост спортивного директора... 02:24
Экс-тренера «Спартака» удивила пассивность красно-белых на трансферном... 02:13
Врачи рассказали, как не перепутать COVID-19 с гриппом или ОРВИ 02:11
Сход против мигрантов в подмосковном поселке завершился после появления главы округа 02:11
Мать Бориса Джонсона скончалась в Лондоне 01:59
В Пентагоне заявили, что война США с Россией и Китаем будет ужасной... 01:59
Лукашенко — о дисквалификации главы Федерации хоккея Белоруссии: заходят, как... 01:35
Проводившему дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве изберут меру... 01:34

NI: США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России с «Северным потоком — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Соединенные Штаты не могут позволить себе игнорировать «уловку» России, которая ведет «газовую игру» за «Северный поток — 2». Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Николас Гвоздев.

По его словам, из-за действий Вашингтона в Европе может возникнуть энергетический кризис и это, вероятно, сыграет на руку Москве. Публицист отметил, что в настоящее время Россия экспортирует через территорию Украины ровно то количество газа, которое предусматривает ее соглашение с Германией.

«Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать «Северный поток — 2» (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию», — написал Гвоздев.

Обозреватель также предположил, что США согласились на соглашение с ФРГ по газопроводу, так как «во имя трансатлантической солидарности» они могут попросить страны Европы в ущерб для себя присоединиться к совместным действиям против Китая.

«Идея заключилась в том, что ущерб европейским экономикам [из-за действий США в отношении трубопровода] может подорвать усилия, направленные на то, чтобы потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем», — заключил автор.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию газопровода в качестве геополитического проекта РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Штрафы в корзину: Генпрокуратура пришла к владельцам дорожных камер
Автомобилистам списали 4,5 млн штрафов за нарушения ПДД
Все беглецы из изолятора в Истре пойманы
Сбежавшего из подмосковного ИВС Александра Мавриди задержали в Москве
«Люди говорят, что сожгут к чертовой матери эту общагу»
Жители подмосковного села собрались на сход, требуя наказать убийц женщины
В США объяснили, почему не хотят воевать с Россией
В Белоруссии из учебников по истории убрали упоминания Алексиевич и Шушкевича
На Украине раскритиковали предложение о переходе с кириллицы на латиницу
Минюст разрешил арестантам в СИЗО звонить малолетним детям
Новости и материалы
Минздрав назвал пять правил приема антибиотиков
Экс-игрок «Спартака» назвал причину нестабильной игры красно-белых
Знакомый Заремы Салихой — главный претендент на пост спортивного директора «Спартака»
Экс-тренера «Спартака» удивила пассивность красно-белых на трансферном рынке
Врачи рассказали, как не перепутать COVID-19 с гриппом или ОРВИ
Сход против мигрантов в подмосковном поселке завершился после появления главы округа
Мать Бориса Джонсона скончалась в Лондоне
В Пентагоне заявили, что война США с Россией и Китаем будет ужасной для всего мира
Лукашенко — о дисквалификации главы Федерации хоккея Белоруссии: заходят, как псы побитые
Проводившему дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве изберут меру пресечения 14 сентября
Ученые запланировали через 6 лет выпустить мамонтов в арктическую тундру
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» объяснил, почему Роналду лучше Месси
Подозреваемых в убийстве пенсионерки в Подмосковье задержали
Быстров дал совет «Зениту» перед матчем ЛЧ против «Челси»
В России с 2022 года могут начать выдавать займы по водительским правам
Принц Эндрю нанял влиятельного голливудского адвоката, защищавшего Арми Хаммера
Наставник «Краснодара» Гончаренко подверг критике судейство после матча с «Ростовом»
Эксперты объяснили россиянам что делать, если мошенники взяли на них кредит
Все новости
Управляемый дефицит: почему цена газа бьет рекорды и когда это кончится
Газ в Европе будет дорогим всю зиму
«Тут не до отдыха и развлечений. Мы просто пытаемся выжить»
Афганцы — о том, как изменилась их жизнь при власти талибов*
Корейский «Томагавк»: КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности
Эксперты оценили угрозу миру от новой ракеты Ким Чен Ына
История куколда. В российском учебнике нашли порно
Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт
«Он же ребенок наркоманов»
СК завел дело из-за видео с привязанным в больнице к стулу трехлетним детдомовцем
«Морила голодом и сажала на цепь за воровство еды из холодильника»
Суд арестовал петербурженку, державшую детей на цепи
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
В Испанию разрешили летать. Но туристов туда не пустят
Россия возобновит авиасообщение с Испанией и еще тремя странами с 21 сентября
РПП, тюрьма и зумеры: три новых российских сериала, которых стоит дождаться
Что интересного показали на фестивале телесериалов «Пилот» в Иванове
Для избранных: Mercedes-Benz и BMW взвинтят цены
Немецкие автокомпании намеренно ограничат продажи автомобилей
«Может быть, это борьба с неонацистами?»
Москва потребовала от Праги точной информации о задержании россиянина
США испытали «машину для убийства» с дефектом
Почему Пентагон во время испытаний использовал прототип ракеты EKV, от которого хотел отказаться
Роботы сразились с людьми на учениях
Россия впервые применила боевых ударных роботов на маневрах «Запад-2021»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях