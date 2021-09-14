NI: США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России с «Северным потоком — 2»

Соединенные Штаты не могут позволить себе игнорировать «уловку» России, которая ведет «газовую игру» за «Северный поток — 2». Об этом в статье для журнала National Interest пишет обозреватель Николас Гвоздев.

По его словам, из-за действий Вашингтона в Европе может возникнуть энергетический кризис и это, вероятно, сыграет на руку Москве. Публицист отметил, что в настоящее время Россия экспортирует через территорию Украины ровно то количество газа, которое предусматривает ее соглашение с Германией.

«Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать «Северный поток — 2» (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию», — написал Гвоздев.

Обозреватель также предположил, что США согласились на соглашение с ФРГ по газопроводу, так как «во имя трансатлантической солидарности» они могут попросить страны Европы в ущерб для себя присоединиться к совместным действиям против Китая.

«Идея заключилась в том, что ущерб европейским экономикам [из-за действий США в отношении трубопровода] может подорвать усилия, направленные на то, чтобы потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем», — заключил автор.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию газопровода в качестве геополитического проекта РФ.