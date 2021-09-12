«Ъ»: рост цен на вторичное жилье снизился в сентябре

Темпы роста цен на рынке вторичного жилья в России за сентябрь снизились. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что средняя стоимость квартир в старом жилом фонде в 16 крупных городах России в сентябре составил 91,9 тыс. рублей за квадратный метр. Это на 0,9% больше, чем в августе.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Александр Попов утверждает, что в августе 2021 года динамика цен была более выраженной, а средний показатель вырос на 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Краснодар в сентябре стал лидером по росту стоимости на рынке вторичного жилья. За месяц квадратный метр подорожал на 2,8% до 83,2 тыс. рублей. В других городах рост составил менее процента.

В Москве средний показатель по городу вырос всего лишь на 0,3% до 259,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, используемого при расчетах размеров социальных выплат на строительство или приобретение жилья, будет рассчитываться по новой методике.