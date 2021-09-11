Финансисты назвали идеальный возраст для оформления ипотеки

Финансисты заявили, что некорректно называть идеальный возраст для оформления ипотеки, поскольку ситуация зависит от многих фактов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Речь в том числе идет о финансовом положения заемщика, наличии иной недвижимости, карьерном росте и т. д.

При этом многие граждане в возрасте до 30 лет в основном предпочитают арендовать недвижимость, так как аренда не предполагает долгосрочных обязательств.

Эксперты рекомендуют брать ипотеку до 40-45 лет, поскольку в этот период у большинства жителей России появляются проблемы с доходами и трудоустройством. Также в пенсионном возрасте сложнее получить кредит, так как банки опасаются работать с такими клиентами.

Ранее эксперты дали рекомендации для тех, кто хочет купить вторичное жилье.