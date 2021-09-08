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Минфин США предупредил о сокращении резервов

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Министр финансов США Джаннет Йеллен обратилась с письмом к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором просит Конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.

«По последней и последней информации, наиболее вероятным сценарием представляется то, что денежные средства и потенциал чрезвычайных мер будут исчерпаны в течение октября», — пишет Йеллен.

Она также напомнила, что приостановка или увеличение лимита госдолга в последнюю минуту, что уже происходило в прошлом, может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных заимствований для налогоплательщиков и отрицательно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов.

«Задержка, которая ставит под сомнение способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам. В то время, когда американские семьи, сообщества и предприятия все еще страдают от последствий продолжающейся глобальной пандемии, было бы особенно безответственно подвергать риску доверие и уважение к Соединенным Штатам», — подчеркивает глава Минфина США, призывая Конгресс принять соответствующие меры «как можно скорее».

В июле инфляция в США достигла максимального за 13 лет уровня — 5,4%. При этом в своем долгосрочном прогнозе после 2030 года Управление Конгресса США по бюджету ожидает, что процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям будет неуклонно расти, достигнув 4,8% к 2050 году, а государственный долг вырастет до 195% от ВВП (прогноз на 2021 год — 100,1%, рекорд был в 1946 году — 106%).

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