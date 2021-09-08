Глава ФНС объяснил, почему неизбежно появление глобальной налоговой службы

Введение глобальных налогов является логичным ответом на появление глобальных корпораций. Об этом РИА Новости заявил, выступая на Московском финансовом форуме, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«На вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения», — заявил глава ФНС.

Егоров уточнил, что речь идет о создании системы, которая затронет множество стран, и у разработчиков глобальной системы администрирования налогов не будет возможности провести эксперимент в какой-то одной стране, чтобы обнаружить ошибки, оценить риски. По этой причине налоговикам придется тщательно оценить все заранее.

В частности, по словам руководителя налоговой службы, необходимо решить проблему предоставления налоговых льгот. Налоги могут выполнять стимулирующую для бизнеса функцию. «А если всем везде все одинаково, и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?», - отметил Егоров.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные ФНС сообщила, что в России в качестве самозанятых зарегистрировано порядка трех миллионов человек.