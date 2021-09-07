Международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $618,2 млрд на 1 сентября, следует из данных Центробанка.

В июле международные резервы выросли до $601 млрд. Определяющими факторами динамики стали были рост цен на золото и операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Таким образом, в августе резервы выросли на 2,86%.

Только за неделю с 20 до 27 августа они увеличились на $20 млрд, до $615,6 млрд. Сообщалось, что ключевой составляющей прироста стало получение Россией поддержки от МВФ.

В конце августа Международный валютной фонд (МВФ) выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда. Ожидается, что выделенные средства должны помочь странам восстановиться после пандемии, в частности, повысив ликвидность международных резервов.