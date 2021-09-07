Песков заявил, что решения о переходе к масштабной приватизации в России не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью главы Счетной палаты Алексея Кудрина о пользе сокращения госсектора в экономике РФ за счет приватизации, заявил, что решения о сокращении в стране госучастия в экономике и переходе к масштабной приватизации не принималось.

«Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения», — уточнил официальный представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, российский рынок перешел к восстановлению, однако, речь в данном случае идет о «росте от минимальной базы».

«Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего», — сказал Песков.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о необходимости сократить участие госсектора в экономике страны. Такое мнение он высказал в своей статье, опубликованной в журнале «Компания».

Он считает, что Россия находится в числе многих стран, которые из-за кризиса 2008-2009 годов увеличили присутствие государства в экономике. Однако, как указал глава СП, после кризиса такая терапия может содержать в себе риски, если ее вовремя не свернуть. При этом, по мнению министра, госучастие может временами играть важную и положительную роль, но ему «пора начать сокращаться».