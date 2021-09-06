Уложена последняя труба «Северного потока — 2»

Уложена последняя труба второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

«6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что теперь предстоит осуществить стыковку немецкой и датской секций газопровода, потом перейти к пусконаладке.

В NS 2 AG подчеркнули, что намерены ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию до конца текущего года.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.

О скором завершении строительства «Северного потока --2» также говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.