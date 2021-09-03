Глава «Нафтогаза Украины» призвал ввести санкции против «Газпрома»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко призвал ввести санкций в отношении российской энергетической компании «Газпром» в случае блокирования поставок топлива из других государств. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

В настоящее время Витренко находится в Соединенных Штатах вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прибыл в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В ходе встречи главы государств обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском российского газопровода «Северный поток — 2».

«Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину. А если таких контрактов не будет и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции», — заявил Витренко.

По его словам, санкции станут доказательством того, что российская компания использует газ как геополитическое оружие. Глава «Нафтогаза» также выразил мнение, что лучшей гарантией энергетической безопасности Украины станут контракты с компаниями Европы.

«И мы сейчас ждем обещанных так называемых консультаций на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны устроить немцы», — сказал Витренко, отметив, что на этих встречах будут обговорены конкретные контракты на транзит газа через территорию Украины.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что строительство «Северного потока — 2» еще можно остановить.

До этого он выразил мнение, что введение в эксплуатацию газопровода грозит прекращением транзита газа через Украину, что, в свою очередь, повышает вероятность войны с Россией.