Центробанк спрогнозировал среднюю ключевую ставку на ближайшие три года

Центральный Банк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 5-6% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% годовых», — говорится в сообщении регулятора.

При этом прогноз средней ключевой ставки на следующий год был увеличен до 6-7%, на 2023 год сохранен в 5-6% годовых.

В июле текущего года Центробанк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 1% — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Центробанке до конца этого года ожидают ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования россиян.