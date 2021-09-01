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Специалисты назвали города РФ, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке сильнее всего за три года вырос в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG.

По данным экспертов, также возросла стоимость «вторички» в Новороссийске, Братске, Нижнекамске, а также Улан-Удэ.

Как выяснилось, средний платеж в Сочи за три года вырос на 96,24%, до 46,1 тыс. рублей, в Новороссийске - на 66,5% (до 27,3 тыс.), Братске - на 49,52% (до 11,4 тыс.).

«Средний ежемесячный платеж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры при первоначальном взносе 30%, сроке 15 лет, годовой ставке 8,16% составляет 17,1 тыс. рублей», — уточнили в компании.

Согласно оценкам экспертов, ставка по ипотеке на вторичном рынке недвижимости к концу 2021 года может достичь 9%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о регионах России с самой дорогой посуточной арендой жилья. На долю Крыма приходится 11,1% от общего спроса.

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