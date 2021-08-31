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AliExpress посчитал потребительскую корзину россиян

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Эксперты «AliExpress Россия» проанализировали покупки россиян на платформе за первое полугодие 2021 года и вывели свою потребительскую корзину — «АлиИндекс» на основе самых популярных товаров по категориям. В «АлиИндекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», входят смартфоны, бытовая техника и fashion-товары — куртки, платья, джинсы, футболки и кроссовки. В основе рейтинга — средняя стоимость товаров по категориям и их доля в общем бюджете на онлайн-корзину.

Больше всего денег тратят в Новосибирске — потребительская корзина там обойдется в 45,7 тыс. руб. Меньше всего — в Уфе (39 тыс. руб.).

Самую большую долю по затратам в потребительской корзине россиян занимают смартфоны. Доля категории выросла и составила 35% от общего объема в денежном выражении.

Гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты занимают почти половину корзины «АлиИндекса» (49%). В этой категории товаров больше всего денег россияне потратили на пылесосы. Еще россияне активно покупают товары для кухни и дома — блендеры, утюги, фены и электробритвы.

Категория «одежда» занимает в «АлиИндексе» 17% от общих расходов. Больше всего россиянам в этом году полюбились джинсы с высокой талией, однотонные хлопковые футболки оверсайз, классические двубортные плащи и тренчи.

Кроме Москвы и Петербурга, в топ-5 регионов по активности онлайн-шоппинга вошли Новосибирск, Волгоград и Екатеринбург. «АлиИндекс» будет обновляться дважды в год.

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