Nord Stream 2 хочет обжаловать отказ исключить газопровод из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream 2 изучает решение немецкого суда об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Европейского союза, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».

«25 августа 2021 г. «Норд Стрим 2 АГ» было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент «Норд Стрим 2 АГ» изучает решение на предмет возможного обжалования», — указано в сообщении.

Ранее немецкий суд не встал на сторону Nord Stream в споре по третьему энергопакету.

Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream это решение назвали дискриминационным.

Вслед за решением суда в Дюссельдорфе, цены на газ в Европе стали расти, и на понедельник, 30 августа, составляют $600 за тысячу кубометров.