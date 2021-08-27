Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD'21

Сбер завоевал призовые места в 11 из 16 категорий XI Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2021, сообщает пресс-служба банка.

Сбер занял первое место в номинациях «Внедрение в сфере информбезопасности и антифрод-сервис» и «Решение в программе/сервисе лояльности». Первую награду Сбер получил за то, что первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени совместно с операторами связи. Вторую за то, что Сбер сделал свои услуги доступными для клиентов, не владеющих русским языком.

Второе место Сбер занял сразу в трех номинациях: «Финансовый продукт» за карту с динамической тарификацией; «Платежный сервис В2С» за новую систему платежных сервисов SberPay; «Платежный сервис В2В» за внедрение биометрической технологии для оплаты покупок одним взглядом.

Сбер также занял третье место в четырех номинациях: «Внедрение/Решение в бизнес-процессах или клиентских сервисах» за разработанную систему предупреждения операционных дефектов (СПОД), которая предупреждает человеческие ошибки в реальном времени; «Внедрение в сфере ВЭД» за созданную в банке специализированную международную платформу ВВР для участников ВЭД по поиску бизнес-партнеров, позволяющую выбрать контрагента по бизнесу в России и за рубежом; «Решение для маркетплейса экосистемы В2С» за маркетплейс СберАвто, позволяющий прямо в мобильном приложении купить или продать автомобиль, оформить автокредит и страховку; «Инвестиционный продукт или сервис» за виртуальные ассистенты Салют-Сбер, Джой и Афина, исполняющие голосовые команды пользователи, которые помогут разобраться на биржевом рынке.

Также призовые места в двух номинациях завоевала дочерняя компания Сбера СберСтрахование. Первое место в номинации «Страховой продукт» за программу «Фармстрахование», позволяющую компенсировать до 90% стоимости лекарств на сумму до 50 тыс. рублей, а также второе место в номинации «Внедрение/Решение в страховой компании» за внедрение платформы «Цунами». Платформа «Цунами» представляет собой приборную панель для управление логистическим бизнесом от компании «Инносети», которая помогает грузовладельцам и экспедиторам управлять рисками и автоматизирует страхование грузов.