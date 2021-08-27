Минэнерго предупредило о рисках истощения запасов газовых хранилищ

На совещании у замглавы Минэнерго РФ Евгения Грабчака, которое состоялось 16 августа, была объявлено о риске истощения запасов подземных хранилищ (ПХГ) «Газпрома», используемых осенью и зимой для покрытия потребления. Об этом сообщают «Известия».

Причиной названо превышение объемов потребления сверх нормы генерирующими компаниями на фоне технологических ограничений газотранспортной сети. Ресурсы уходили на нужды кондиционирования и охлаждения оборудования.

«Превышение отбора газа обусловлено, прежде всего, составом включенного в работу генерирующего оборудования электростанций в условиях текущей режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России», — сообщили изданию в Минэнерго.

На данный момент газ на объекты генерации поставляется в штатном режиме. В «Газпроме», в свою очередь, озабочены созданием необходимого оперативного резерва в рамках подготовки объектов к зиме.

Ранее стало известно, что Госдума в третьем чтении приняла законопроект о газоснабжении участков граждан за счет бюджета. Трубу с газом обязаны будут дотянуть до границы домовладения, дальше подключать сеть к дому граждане должны будут за свой счет. Единым оператором газификации станет «Газпром».