Стала известна доля российского сыра на прилавках магазинов

Говорить о том, что белорусские сыры вытесняют российские, преждевременно. Доля отечественной продукции настолько велика, что иностранные компании составить ей конкуренцию попросту не могут. Об этом «Газете.Ru» рассказал источник на рынке.

«В российских торговых сетях национального продукта на полках по всем пищевым категориям за исключением, пожалуй, макарон и чая, насчитывается порядка 95-100%», — сообщил собеседник.

По словам источника, все, что продается в продуктовых магазинах, — это товары отечественных поставщиков, поэтому говорить о засилье белорусского продукта нельзя.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что постоянно увеличивающиеся поставки дешевых белорусских сыров оказывают негативное влияние на отечественный рынок. По данным РБК, ситуация привела к тому, что на складах почти на четверть увеличились запасы российского сыра.