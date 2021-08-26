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Россияне стали реже брать потребкредиты

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Россияне в июле получили потребительские кредиты на 1,23 млн руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 17,4% меньше, чем в предыдущем месяце (1,49 млн) и на 1% — чем за аналогичный период прошлого года (1,24 млн).

Больше всего кредитов было выдано в Москве (63,8 тыс.), Московской области (55,8 тыс.), Краснодарском крае (48,2 тыс.), Башкортостане (43,1 тыс.), Татарстане (42,6 тыс.) и Свердловской области (41,8 тыс.).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков в июле составил 629 баллов, за месяц он снизился на 1 балл (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

«При этом обращает на себя внимание рост требований кредиторов к ПКР при запросе крупных сумм кредитов», — подчеркнули в НБКИ.

Этим летом ЦБ анонсировал ужесточение требований к выдаче потребкредитов. В Банке России отмечали, что это подтолкнет финансовые организации ограничить рост кредитования, повысить требования к заемщикам и в итоге добавит устойчивости банковскому сектору. Эксперты предупреждали, что для потребителей это обернется ростом процентных ставок, а экономике грозит замедление.

Подробнее об ужесточении требований — в материале «Газеты.Ru».

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