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Сбер признали лучшим цифровым банком России по версии Global Finance

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Международное издание Global Finance опубликовало список лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы (World's Best Digital Banks Awards in Central & Eastern Europe 2021) для частных и корпоративных клиентов. В обеих национальных категориях победителем стал Сбер, сообщает пресс-служба банка.

Также Сбер одержал победу еще в 7 номинациях.

В части работы с населением Сбер стал лауреатом премии Global Finance в таких номинациях, как «Лучший дизайн сайта» (Best Website Design), «Лучший адаптивный сайт мобильного банкинга» (Best Mobile Banking Adaptive Site), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services), «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).

В корпоративном секторе Сбер победил в номинациях «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services) и «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).

«Мы рады что Global Finance вновь назвало Сбер в числе лидеров цифрового банкинга Центральной и Восточной Европы. Сбер провел серьезную цифровую и технологическую трансформацию, и ее главными бенефициарами стали наши частные и корпоративные клиенты. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за доверие, которое они оказывают нашим цифровым сервисам, придавая смысл всему, что мы делаем», — сказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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