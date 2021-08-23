Российский автомобиль премиум-класса на водородном топливе представят на ВЭФ-2021

Российский автомобиль премиум-класса «Aurus», работающий на водородном топливе, будет представлен в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом РИА «Новости» рассказал автопроизводитель.

«Aurus в этом году впервые примет участие в ВЭФ, крупнейшем деловом мероприятии Дальнего Востока, одном из ключевых форумов России, что, безусловно, является важным событием для нашего бренда. В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП «НАМИ» — Aurus на водородном топливе», — заявили в пресс-службе Aurus.

Прототипы и автомобили Aurus разрабатывались с 2013 гола. В 2019 году стало известно, сто ведется переоснащение автосборочного завода Соллерс-Елабуга в Татарстане для серийного производства автомобилей Aurus Senat и Aurus Komendant. Серийное производство Aurus Senat началось 31 мая этого года

ВЭФ-2021 состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Главная тема Форума в этом году — «Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире». Ранее была опубликована деловая программа форума.