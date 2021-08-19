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Россиянам станет доступно кредитование через банкоматы по биометрии

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Банки ДОМ.РФ и «Зенит» намерены в будущем предоставлять кредиты по биометрическим данным через банкоматы. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

«Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок - II квартал 2022 года», — сказал директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

По его прогнозу, в 2022 году некоторые банки запустят пилотные версии в этом направлении. Шитиков рассказал, что с технической точки зрения работа с банком никак не отличается от работы с любым другим устройством.

«Основная сложность, с которой столкнутся кредитные организации, — переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов», — отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, добавив, что другой технической сложностью является обеспечение низкого уровня шума для записи голоса и необходимого уровня освещения для фото.

По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егора Кривошея, популярность кредитов по биометрии будет зависеть от их результатов.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывает проект постановления правительства, который будет определять случаи сбора и обработки биометрических данных водителей такси и каршерингов.

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