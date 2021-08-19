Газ в Европе подешевел на фоне новостей о «Северном потоке — 2»

Цена на газ на европейском фьючерсном рынке начала опускаться на фоне заявления «Газпрома» о возможности поставок по «Северному потоку — 2», сообщает РИА «Новости».

По данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF составила $510 (на 5% ниже предыдущего значения) за тысячу кубометров. К 12:26 мск значение индекса немного скорректировалось и составило $516, но после котировки вновь пошли вниз, упав на 9% — до $483 за тысячу кубометров. К 13:03 мск индекс торговался у значения $493.

Как заявил ранее «Газпром», поставки по «Северному потоку — 2» в текущем году могут составить 5,6 млрд кубометров. Эксперты полагают, что газопровод могут запустить уже в октябре.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.