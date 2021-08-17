Объем сделок по мезонинному финансированию вырос в 4 раза, заявили в Сбербанке

Сбербанк в последние годы кратно нарастил количество кредитов, выдаваемых корпоративным клиентам в обмен на акционерный контроль, и намерен в будущем расширять эту практику, заявил во вторник РБК зампред правления Анатолий Попов.

Главным образом речь идет о так называемом мезонинном финансировании, представляющем собой кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика. Также имеется в виду выдача ссуд в обмен на «золотую акцию», которая дает кредитной организации право влиять на решения клиента.

Сбербанк стал расширять соответствующую практику финансирования крупных клиентов-юридических лиц в конце 2019 года, отмечает издание.

По словам Попова, если взять период, начиная с 2018 года, то число подобных сделок выросло у Сбербанка более чем в четыре раза.

«Уже, наверное, в этом году будет порядка 100 новых сделок», — пояснил зампред правления Сбера.

По итогам первых шести месяцев текущего года портфель мезонинных и квазиакционерных кредитов Сбербанка вырос до 270 млрд руб. — этот показатель на 70% больше, чем в 2018 году, когда кредитная организация стала перестраивать модель корпоративно-инвестиционного бизнеса.

Попов подчеркнул, что, эти сделки «движутся» от сектора жилой недвижимости, когда банк непосредственно с застройщиком участвует в приобретении земельного участка еще до получения необходимых разрешений.