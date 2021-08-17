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Число несовершеннолетних самозанятых с начала года увеличилось вдвое

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Число самозанятых, не достигших 18 лет, выросло в два раза с начала 2021 года, пишут «Известия», ссылаясь на письмо Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Как сообщается, за семь месяцев данный показатель увеличился с 19,5 тыс. до почти 41 тыс. При этом в июле прошлого года число самозанятых подростков превышало 17,5 тыс.

Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет оказались Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.). В пятерку также попали Татарстан (2,3 тыс.) и Краснодарский край (1,8 тыс.).

Как рассказали изданию в ФНС, заинтересованность в статусе самозанятых среди молодежи обуславливается простотой использования этого режима. Такие подростки в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в IT и курьерских службах.

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