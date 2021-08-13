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«Роснефть» перевыполнила нормативы по продаже топлива на СПБМТСБ более чем в 2 раза

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В первом полугодии «Роснефть» реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 25% от производства автобензинов при нормативе в 11% и 16% от производства дизеля при нормативе в 7,5%, следует из производственной отчетности компании.

В целом с начала года компания реализовала внутри страны более 97% бензина класса «Евро-5» и выше. Согласно подсчетам производителя, доля «Роснефти» в совокупном объеме биржевых продаж составила с начала года 46% по автобензинам и 42% по дизельному топливу.

Суммарно в первом полугодии «Роснефть» реализовала 50 млн тонн нефтепродуктов, из которых 25,9 млн тонн – во втором квартале (на 7,5% выше квартал к кварталу). В январе-июне поставки нефти компании в страны дальнего зарубежья составили 48,4 млн тонн, во втором квартале – 26,3 млн тонн. В том числе в восточном направлении было поставлено 13,6 млн тонн, или 51,7% от общего объема реализации нефти в страны дальнего зарубежья.

Согласно отчетности «Роснефти», компания владеет крупнейшей в России сетью автозаправочных станций, насчитывающей около 3 000 АЗС/АЗК. Объем розничных продаж на собственных АЗС по итогам первых шести месяцев полностью восстановился после ограничительных мер, введенных в 2020 году в связи с пандемией COVID-19, превысив показатель аналогичного периода 2020 года на 12%.

Объем переработки нефти принадлежащими компании российскими заводами составили 47,6 млн тонн в первом полугодии и 23,5 млн тонн во втором квартале. Как отмечает «Роснефть», проведение ремонтных работ не оказало влияния на стабильность снабжения моторным топливом внутреннего рынка благодаря наращиванию запасов бензина и дизельного топлива, а также корректировке план-графика ремонта крупнейших НПЗ в период пикового спроса с целью увеличения продаж топлива на внутреннем рынке.

При этом на заводах в Германии объем переработки нефти во втором квартале вырос на 27% (до 2,9 млн тонн) благодаря росту спроса на топливо на фоне постепенного ослабления ограничений в рамках введенного в стране локдауна. Суммарно немецкие НПЗ по итогам первого полугодия переработали 5,2 млн тонн нефти.

В результате совокупный объем переработки нефти компанией составил 52,7 млн тонн. Во втором квартале этот показатель составил 26,4 млн тонн. При этом глубина переработки выросла на 1,4 п.п. квартал к кварталу и составила 76,2%.

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