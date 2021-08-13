Сбер подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы

Сбер снова подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы. По данным The Nilson Report за июль 2021 года, банк с большим отрывом лидирует по количеству выпущенных дебетовых и кредитных карт (153,8 штук).

Также в этом году Сбер признали европейских лидером по торговому обороту дебетовых карт (246,8 млрд долларов США). По этому показателю Сбер опередил Lloyds Banking/MBNA из Великобритании.

«Наши позиции в европейских рейтингах The Nilson Report стабильно укрепляются: за последние четыре года мы продвинулись с шестого на первое место по объему оборотов по дебетовым картам. Кроме того, в этом году мы стали лучшим банком в топ-10 по приросту оборота на одну карту (+30% к прошлому году). Всё это говорит о том, что наши карточные продукты пользуются большой популярностью у клиентов», — сказал заместитель Председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.