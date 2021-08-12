ФНС опровергла сообщения о сотруднике, закрывавшем долги граждан из своих средств

Информация о том, что сотрудник подмосковной Федеральной налоговой службы (ФНС) платил налоги за граждан со своего личного счета, не соответствует действительности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФНС.

«В Управлении ФНС России по Московской области и подведомственных территориальных налоговых органах служебные проверки по основаниям, указанным в ряде публикаций в СМИ, не проводились и не проводятся», — сказали в службе.

Ранее сообщалось, что сотрудника подмосковной Федеральной налоговой службы ФНС отстранили от работы за уплату налогов граждан с личного счета. Мужчина оплачивал мелкие задолженности — до 100 рублей. По его словам, взыскивать такие суммы, которые могли быть приписаны гражданам «техническим образом» или из-за начисления пеней, дольше по времени и дороже.

Как объяснил «Газете.Ru» юрист, налоговый консультант компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Рубен Айвазян, в подобных действиях можно увидеть превышение должностных полномочий.