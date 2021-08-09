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Путин поручил нарастить ввоз сельхозпродукции из СНГ

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны принять меры для увеличения объема сельскохозяйственной продукции, ввозимой из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что эта мера должна помочь в стабилизации цен на продовольственные товары. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отчитаться о принятых действиях правительство должно будет до 1 сентября, а далее – один раз в квартал.

Ранее президент заявлял о наличии у руководства страны целого ряда системных мер по сдерживанию цен.

По данным Росстата, индекс потребительских цен с 27 июля по 2 августа составил 99,94, с начала августа — 99,98. В то же время с начала года цены выросли на 4,53%. Отмечалось, что сильнее всего упали цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 3,1%. Морковь подешевела на 11,3%, помидоры — на 7,0%, картофель — на 6,4%, огурцы — на 5,3%, репчатый лук — на 0,7%, яблоки — на 0,5%. Почти в половине российских регионов цены на помидоры упали на 10-17%. Среди лидеров роста цен — печенье (0,6%), молоко и соль (0,4%), говядина, свинина, макароны (0,3%).

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее назвал ситуацию с ценами на социально значимые товары «более или менее стабильной» и также призвал «не заигрываться» с регулированием их стоимости.

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