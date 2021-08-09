Посол России в Берлине рассказал, когда завершится строительство «Северного потока — 2»

Посол России в Германии Сергей Нечаев завил, что работы по газопроводу «Северный поток — 2» находятся на завершающей стадии.

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — рассказал дипломат в интервью «Известиям».

Посол отметил, что Вашингтон и Берлин не заключали соглашения по этому газопроводу, речь идет о «совместном заявлении», которое не несет конкретных обязательств для российской стороны.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. У проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. На голосованиях в Совете ЕС жестко против выступают Эстония, Литва, Латвия и Польша.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Ранее сообщалось, что Германия едва ли откажется от «Северного потока — 2» вне зависимости от позиции США.