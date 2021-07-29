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Росстат оценил средний размер пенсии в реальном выражении

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В первой половине текущего года года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованный на сайте Росстата.

В документе указано, что несмотря на рост в январе на 0,4% по сравнению с показателями 2020 года, в феврале началось снижение на 0,1%, в марте – на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, а в июне — на 0,8%.

При этом средний размер пенсии увеличился на 5,6% по сравнению с показателями июня прошлого года и составил 15 882 рублей.

Ранее сообщалось, что глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в ГД законопроект, который предлагает с 1 января следующего года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.

До этого эксперт рассказал, как легально поднять уровень пенсии над размером прожиточного минимума в регионе проживания.

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