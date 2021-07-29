news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В офисе Зеленского объяснили отмену выступления Green Grey 10:57
Австралия сместила Россию в медальном зачете Олимпиады-2020 10:51
Пашинян предложил разместить пограничников РФ на границе с Азербайджаном 10:42
Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $500 за тысячу кубометров 10:39
Алтайские ученые разрабатывают лекарство из борщевика 10:38
Китайская пловчиха за час завоевала две золотые медали Олимпиады 10:38
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу теннисиста Медведева и журналиста 10:23
Генконсульство РФ: россиян не придется эвакуировать из-за пожара в Анталии 10:23
В Минобороны России рассказали о работе миротворцев в Карабахе 10:21
Имущество должников предлагают блокировать до окончания проверки 10:12

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

Бывшая структура группы ЮКОС заявила, что международный третейский суд в Гааге присудил ей компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Речь идет о споре, отдельном от основного судебного дела ЮКОСа на $60 млрд, передает РБК.

Основанием для рассмотрения спора стал договор к Энергетической хартии. Россия подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.

Подтверждения этой информации с российской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.

В июне 2020 года Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу российской стороны на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. До этого арбитраж постановил взыскать с РФ $50 млрд, затем Окружной суд Гааги отменил это решение, однако в феврале вновь встал на сторону акционеров. Согласно информации Минюста, вместе с пеней сумма достигла $57 млрд.

Верховному суду Нидерландов предстояло изучить доводы России о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению РФ, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Пашинян предложил разместить пограничников РФ на границе с Азербайджаном
Месть республиканцев: в Сенате не оставляют попыток остановить «Северный поток — 2»
Республиканцы поставили ультиматум Байдену из-за «Северного потока — 2»
«Даю бесплатный доступ всем силовикам»: интервью с создателем «Глаза Бога»
Владелец «Глаза Бога» Евгений Антипов рассказал о своей недвижимости и нежелании уезжать из России
Имущество должников предлагают блокировать до окончания проверки
Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Аляски
Алтайские ученые разрабатывают лекарство из борщевика
Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $500 за тысячу кубометров
Новости и материалы
В офисе Зеленского объяснили отмену выступления Green Grey
Австралия сместила Россию в медальном зачете Олимпиады-2020
Китайская пловчиха за час завоевала две золотые медали Олимпиады
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу теннисиста Медведева и журналиста
Генконсульство РФ: россиян не придется эвакуировать из-за пожара в Анталии
В Минобороны России рассказали о работе миротворцев в Карабахе
Онколог назвал продукт, на 47% увеличивающий риск смерти при раке кишечника
Владелец «Глаза Бога» раскрыл свои доходы
Винер — о подготовке гимнасток к Олимпиаде: они отдыхают в раздевалках на раскладушках
Клип «Never Gonna Give You Up» Рика Эстли набрал миллиард просмотров на YouTube
Движение на МКАД восстановили после разлива битума
Сменился лидер медального зачета Олимпиады
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Анталии
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества
В Турции заявили о планах продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией
Российские рапиристки вышли в финал Олимпиады-2020, одолев американок
Twitter закроет штаб-квартиру и офисы из-за ситуации с «дельта»-штаммом коронавируса
Число пострадавших в результате лесного пожара в Анталии достигло 62
Все новости
Сражение за полуфинал Олимпиады: Хачанов ведет у Умбера. LIVE
Олимпиада в Токио. Теннис. Мужчины. 1/4 финала. Хачанов (Россия) — Умбер (Франция). ОНЛАЙН
Прикрыть лазейки: ФНС просит новых полномочий
Налоговикам могут разрешить блокировать имущество должников до проверки
За второй победой в Токио: Россия борется с Китаем. LIVE
Олимпиада в Токио. Волейбол. Женщины. Россия — Китай. ОНЛАЙН
Случаев интернет-травли детей с прошлого года стало на 100% больше
Омбудсмен назвала кибербуллинг одной из главных детских проблем
СП недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд
Юристы рассказали, какие статьи УК грозят дорожным чиновникам после отчета Счетной палаты
Советский консерватор, ярый путчист: каким был последний член ГКЧП Олег Бакланов
Умер экс-глава космической отрасли СССР и последний участник августовского путча Бакланов
Серебряков, Зверев, Безруков: кто из звезд решился на усыновление
С чем столкнулись знаменитости, воспитывая приемных детей
«Современные средства вербовки»: как Минобороны ищет контрактников на «Авито»
Бойцов на 201-ю базу в Таджикистане набирают через доску объявлений
«Долг США — поддержать белорусов»: что Тихановская обсуждала с Байденом
В Белом доме прошла первая встреча Байдена и Тихановской
«Пытаются стереть из истории»: Green Grey не споют в Киеве из-за песни на русском
Лидер украинской группы Green Grey назвал «перебором» отмену выступления на Дне независимости
10 тысяч в месяц: у водителей резко выросли расходы на бензин
Россияне пожаловались на рост расходов на топливо
Попова назвала число вакцинированных россиян
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вакцинацией в стране
Курорт в дыму: как горит Анталья
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях