Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Бывшая структура группы ЮКОС заявила, что международный третейский суд в Гааге присудил ей компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Речь идет о споре, отдельном от основного судебного дела ЮКОСа на $60 млрд, передает РБК.

Основанием для рассмотрения спора стал договор к Энергетической хартии. Россия подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.

Подтверждения этой информации с российской стороны не поступало.

Ранее сообщалось, что нидерландский суд отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.

В июне 2020 года Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу российской стороны на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. До этого арбитраж постановил взыскать с РФ $50 млрд, затем Окружной суд Гааги отменил это решение, однако в феврале вновь встал на сторону акционеров. Согласно информации Минюста, вместе с пеней сумма достигла $57 млрд.

Верховному суду Нидерландов предстояло изучить доводы России о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению РФ, апелляционной инстанцией при толковании международного права.