S7 объявила о запуске нового лоукостера

Группа S7 официально объявила о запуске новой лоукост-компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новый лоукостер будет вторым в России (пока в РФ только один лоукостер — «Победа», входящая в группу «Аэрофлот» прим.).

Глава совета директоров и основной акционер авиакомпании Татьяна Филева на пресс-конференции заявила, что S7 рассчитывает начать полеты нового лоукостера в июле 2022 года.

В начале июня глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что в средней полосе России может появиться еще один лоукостер. По его словам, все мировые тренды указывают на развитие лоукост-перевозок.

В середине июля в компании-лоукостере «Победе» заявили о повышении цен на авиабилеты из-за новых правил медосмотра бортпроводников. Директора по сервису перевозчика Ласло Сабо напомнил, что с 28 января по приказу Минздрава российские бортпроводники должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений.