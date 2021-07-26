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Цена биткоина приблизилась к $40 тысячам

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Стоимость биткоина утром 26 июля приблизилась к $38 тыс., при этом ночью показатель достиг $39,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала портала CoinMarketCap.

Так, биткоин увеличился в цене на 12,3% — до $38,32.

На уровне ближе к $40 тыс. биткоин торговался в последний раз 17 июня.

20 июля сообщалось, что курс биткоина упал ниже $30 тыс. впервые с 22 июня.

В апреле на пике роста биткоин стоил почти $65 тыс.

Ранее директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин рассказал «Газете.Ru», что в ближайший месяц на крипторынке продолжится сложившаяся ситуация неопределенности, однако новый цикл роста биткоина уже не за горами.

В начале июня стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки $34,5 тыс. Это произошло после того как законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны.

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