Кулеба заявил, что Украина продолжит борьбу против «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил о том, что соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода.

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», — сказал он.

Министр выразил уверенность в том, что договор между Германией и США еще «не конец истории». Кулеба подчеркнул, что у Киева осталось еще много вопросов касательно реализации этого соглашения.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.