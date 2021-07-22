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В «Газпроме» рассказали, на каких условиях возможен транзит газа через Украину в будущем

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РИА «Новости»

«Газпром» готов продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 по новым контрактам. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, сообщает «Интерфакс».

При этом глава «Газпрома» отметил, что сохранение транзита газа напрямую зависит от «экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы».

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам», — сказал глава концерна.

Миллер также добавил, что «Газпром» готов увеличить объемы транзита через Украину для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Вашингтон, предупреждая реакцию Киева, уже попросил его не высказываться по этому поводу критически.

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