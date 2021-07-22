В Германии ущерб от наводнения оценили в миллиарды евро

По предварительным данным, застрахованный ущерб от наводнения в Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце оценивается в €4-5 млрд. Об этом сообщила немецкая ассоциация страхователей GDV.

«В настоящее время мы рассчитываем на страховые убытки в размере €4-5 млрд», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что ущерб от циклона «Бернд» вероятно превысит разрушения от наводнения в августе 2002 года, которые оценивались в €4,65 млрд.

Ранее эксперты выразили мнение, что на восстановление районов в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, которые пострадали при разрушительном наводнении, может уйти несколько лет.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды.