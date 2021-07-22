Мальдивы обязали платить налог выезжающих с островов туристов

Власти Мальдив приняли налоговые поправки, которые обязывают всех выезжающих с островов, в том числе туристов, платить налог. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Налог на выезд будет взиматься с 1 января 2022 года вместо аэропортового сбора со всех пассажиров, вылетающих с Мальдивских островов, за исключением детей до двух лет и лиц с дипломатической неприкосновенностью», — говорится в публикации.

Пассажиры, вылетающие эконом-классом, заплатят $30, а мальдивцы — $12. Бизнес-класс — $60, первый класс - $90. Для частных самолетов сбор составит $120. Дополнительные $25 будут платить все вылетающие из аэропорта Велана (MLE), средства пойдут на развитие транспортного узла.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что у россиян вырос спрос на отдых в экзотических странах. По его словам, сейчас популярны туры на Мальдивы и Сейшелы.